Jamal BOUDCHAR

Doté d’une formation de Responsable production Transport et Logistique (RPTL) obtenu au sein de l’ISTELI (Institut supérieur du transport et de la Logistique internationale). Je maîtrise parfaitement la bureautique de gestion et toute la logistique internationale, notamment les incoterms.

Dans le cadre de mes expériences professionnelles en entreprise, où l’on m’a confié la tâche d’organiser et traiter le suivi des opérations à l’export comme à l’import, j’ai eu à me pencher sur plusieurs facettes de mon travail, à la fois du coté chargeur (PSM), comme du coté du transitaire (Schenker) ainsi que du coté entreposage (Nobel Teknik). J’ai ainsi pu mesurer l’importance de plusieurs maillons de la supply chain et faire la preuve de mon sens de l’organisation, de ma capacité à procéder avec méthode, ainsi que de mon aptitude au travail en équipe.

Avec un souci permanent de perfectionner mon travail, j’ai constamment recherché l’adéquation parfaite des moyens avec les besoins, en attachant une grande importance aux résultats obtenus, ainsi qu’à la satisfaction du client.



Mes compétences :

Vente

Export

Import

Logistique

Transport