Jamal Eddine EL HASSANI

Bonjour, je m'appelle Jamal Edinne El Hassani, j'ai 22 ans, je viens de finir mon diplôme de gestion informatisée. je recherche actuellement un emploi. Je suis entièrement à votre disposition. J'avais une attestation d'agent technique de vente. Au niveau de mes expériences professionnelles, je suis passé par deux stages, le premier était dans une société de vente de voitures dont la marque est Alpha Romeo, là-bas je devais accueillir et orienter les clients.

Mon second stage s'est déroulé dans un bureau d'études, là-bas je devais faire des études de marché, je devais savoir comment fonctionne un drone, rechercher des informations à propos de ce produit. Au niveau des logiciels, je maîtrise bien Exel, Power Point, Word et Photoshop et j'ai des connaissances en comptabilité, design et création du site web. Je sais gérer une équipe, j'ai une maîtrise des techniques de vente et de négociations. Je peux également établir des documents commerciaux et j'ai la notion du temps. Mon atout est la langue, puisque je sais parler parfaitement l'arabe, l'anglais et je parle couramment le français.





Mes compétences :

Relationnel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Création de site web

Réparation PC bureau et portable

Sécurité informatique

Techniques de vente