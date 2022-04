Jamal Eddine HSAIN

Chef de projet , Sureté Sécurité Réseaux



Modernisation et mise à niveau technologique des installations de sécurité des agences BMCE Bank et établissement du Dossier de Consultation des Entreprises & plans d’implantation, analyse des dossiers techniques, accompagnement pour le choix des prestataires qualifiés et suivi des travaux et réception provisoire et définitive

Lot 1 : relatif à la mise en conformité du dispositif de la Détection Incendie des sites emblématiques

Lot 2 : relatif à la mise en place d’une solution vidéosurveillance IP pour le réseau des agences



Projet d’interconnexion: consiste d’assurer une levée de doute vidéo et une exportation des séquences vidéo des agences .



- audit de vulnérabilité sur les plans sûreté et sécurité de Réseau BMCE Bank;

- Mise en place des mesures de prévention et moyens de protection adéquats ;

-Mise à jour du PNSA et fiche de formation des nouvelles recrues en fonction de l’évolution des risques émergents et sur la base des visites de sécurité .

-Equipement de nouveaux sites et mise à niveau d’agences réaménagées .

-Réalisation des exercices d’évacuation réglementaires des sites emblématiques.

-Réunion au sein de diverses autres Commissions (GPBM, CGEM …) pour assurer et veiller à la mise en conformité des prestataires de services aux dispositions réglementaires.



Renouvellement de la Certification ISO 14001 :

I.Participation au Groupe d’amélioration des performance environnementales (GAPE A 2 : situations d’urgence)

II. Participation au projet de la certification OHSAS 18001

III. Contribution dans le projet de la certification réglementaire PCI/DSS

élaboration de la procédure d’accès aux locaux névralgiques des agences et la procedure du Gestion de transfert d’une agence vers un local de transit



ingenieur telecom ,BMCE BANK



•Création des statistiques, du suivi et du reporting

•Rédaction des procédures et documentations.

•Gestion de la mise en production des infrastructures réseaux.

•Encadrement et gestion du planning de l’équipe et suivi de qualité du travail (détection d’anomalies, actions correctrices).

•Gestion des services d’assistance aux utilisateurs.

•Gestion du suivi et respect des contrats de services (SLA).

•Administration et supervision du réseau LAN et WAN via HPOV, CISCO WORKS., des serveurs agences « SCO et HPUX ….»et GAB, flux des fichiers vers les agences.

•Support technique Niveau 2 et 3

.Conseil et assistance dans les projets d’infrastructure réseaux et télécoms.

.Veille technologique dans le domaine du routage, la commutation des données, Réseaux Voix, Téléphonie IP, et les technologies Wireless.

.Participation à la conception et à la mise en œuvre de différents types de réseaux.

.Suivi opérationnel des mises en œuvres de différents types de réseaux via des équipements télécoms (Routeurs, Switchs, passerelle voix et téléphonie sur IP, Sécurité, Wireless …).

.Audit des réseaux d’entreprises.

•Administration et supervision du réseau LAN et WAN « Diagnostic et résolution des problèmes de connexion » contact direct avec Maroc Télécoms.

Outils: « HPOV NNM », « SOLARWINS », « Proview ».

.Administration et supervision des serveurs agences « SCO et HPUX ….»et GAB.



Mes compétences :

Administrateur système

Chef de projet

Telecom