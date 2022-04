Jamal-Eddine ROUGUI

Lead technique TIC



9 ans d'expérience professionnelle dans le métier d'ingénierie informatique chez divers clients (Thales, INSEE, NEXTER, Bouygues, ...) à l'écoute, bon communiquant et force de proposition.

5 ans d'expérience en R&D me procurant une forte capacité de trouver des solutions les plus efficaces et une grande envie pour l'innovation et les nouvelles technologies (NTIC).

Passionné par l'innovation et la veille technique, toujours attiré par des projets innovants et "from skratch" faisant appel à des outils et Frameworks maintenable et libres.



Mes compétences :

R&D

JEE

MySQL

AngularJS

JQuery

Hibernate

ASP, PHP

Spring security

HTML, CSS

NoSQL

Struts

GWT

Oracle

Spring Framework

Java8

Javafx

JavaRx

IPojo

OSGI

Python