Un professionnalisme dédié avec plus de 23 années d'expérience dans le domaine de la vente, la distribution et de la gestion de la force de vente dans un contexte national et multinational idéalemment en FMCG



Mes compétences :

Gestion de projets

Gestion de la force de ventes

Maîtrise de la distribution

Gestion des ventes

Stratégie commerciale