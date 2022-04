Bonjour,



Riche d'une expérience significative depuis plus de 13 ans sur les environnements AS400, Windev / Webdev et .Net, je souhaiterai mettre mon savoir faire et mon savoir être au service d'une entreprise dont les valeurs humaines sont aussi importantes que les compétences professionnelles .



Ayant déjà géré avec succès un Pôle informatique composé de 6 personnes durant deux années, je recherche un poste entant que Chef de projet qui inclut une partie management (projets et personnes) et une partie fonctionnelle/technique.



Actuellement disponible sur le marché de l'emploi, c'est avec grand plaisir et beaucoup de transparence que je répondrai aux différentes questions concernant mon profil et mes projets.



Cordialement,



Jamal GUASSEM