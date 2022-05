Nathan TRAN

Ingénieur d'études depuis 4 ans, je travaille sur les technologies sans fil et le web sur des projets de qualification:

- du logiciel de test de batterie Bio-logic

- du nouveau portail web pour les clients professionnels Orange

- de l'outil de gestion des camions de mine de Michelin

- de l'outil de gestion des composantes GSMR de la SNCF



Mes compétences :

Travail en équipe

Gestion de projet

Matlab/Simulink

Aptitudes relationnelles

C++

Qualité

Ms project

Test et Validation de logiciel

AutoIt

Anglais Technique

VirtualBox

Microsoft Windows Server

Administration réseaux

TortoiseSVN

Trac (bug tracker)

Qt

My Mobiler

Adobe Photoshop CS5

Oracle SQL Developer

HP Quality Center

Gherkin

UML