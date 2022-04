Jamal KHAMOU

Les termes DatawareHouse, infocentre et datamart non plus de secrets. Grâce à des outils de chargement (ETL) et de restitutions, l'entreprise maîtrise la globalité de son flux d'informations ainsi que la compréhension de ses chiffres. A cela, ajoutons un portail WEB utilisant des technologies nouvelles comme .NET ou bien, WebSphere pour centraliser l'ensemble des ressources disponibles.



Mes différentes expériences (grande distribution, pharmaceutique et PME) mon permis l'approche de bases de données diverses (Netezza, Oracle, Sybase, Sql Server, DB2, MySql), mais aussi d'approfondir une approche de type développeur pour des applications d'éditions de masse, Web, client/serveur.

A cela s'ajoute les connaissances techniques de différentes architectures de type n tiers et clusturing.



Depuis peu, j'ai pu travailler sur l'Editique de masse au travers de la modernisation des courriers sortants. Ce qui m'a permis d'acquérir une nouvelle vision de l'entreprise et des besoins vitaux en terme de communications sortantes.



Mes compétences :

TALEND

DATASTAGE

Sql Server

.NET

PL/SQL

DB2

Business Objects

Oracle

MDM

SAS

Netezza