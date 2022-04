Jamal MESFIOUI

Je cherche un poste livreur ( produit et matériel dentaire).

je souhaite apporter ma collaboration motivé et ponctuel au service de votre société.

J ai exercé le métier de prothése dentaire avec passion

j'ai une connaissance sur les produits et matériel dentaire je souhaite une formation sur la sfao



Mes compétences :

ODF (Optical Distribution Frame)

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet