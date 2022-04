Jamal SLITINE ARCHITECTE

Parcours



Après une carrière internationale et plusieurs années de collaboration avec des grands groupes d’architecture et design européens, notamment Fitch & Cie (Royaume Uni), Lonsdale (France), Cedinco (Espagne), ou il a occupé des postes de directeur du département architecture, ou directeur de création, Jamal SLITINE crée sa propre structure en tant que Consultant en architecture, design et communication d'entreprises à Paris, Madrid et Marrakech.



Il a notamment collaboré avec le groupe Auchan, Club Med, La Samaritaine, Orly val ou encore le groupe Carrefour pour le programme de réhabilitation de plusieurs centres commerciaux en Espagne et avec le Ministère de l'habitat et de l’aménagement du territoire du Maroc pour des études et établissement des plans de développement d’agglomérations rurales dans la région de Marrakech. Il a aussi collaboré avec le groupe ALJ (Arabie Saoudite) pour la conception des Show-Rooms Lexus-Toyota à Casablanca.



Il a participé à plusieurs projets de conception et d'organisation d'événements et aménagements des lieux d'exposition et scénographie en collaboration avec Bernard FRIC.



Parallèlement, il a enseigné pendant 15 ans le Design, la communication et la gestion de l’innovation à l’ Ecole Centrale Paris, à l’Ecole des Mines de Paris et à Négosup (groupe HEC) , ainsi qu’à l’école Centrale de Casablanca.