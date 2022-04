Abdoul Aziz NDIAYE

Ayant développé un réel intérêt pour l'environnement et le traitement thermique, j'ai sciemment orienté mon cursus professionnel afin de me donner les opportunités nécessaires à un exercice professionnel axé sur le pilotage et le conseil des activités liées aux économies d'énergie, de valorisation énergétique, et techniques de maitrise d’énergie.



Spécialisé dans les divers systèmes d’installations du Génie climatique,dans l’audit et l’intégration des énergies renouvelables dans un bâtiment (rénovation, neuf).

Cependant, je dispose de bonnes connaissances dans l’audit et le diagnostic thermiques des bâtiments (Résidentiel et Tertiaire), avec une bonne maîtrise des logiciels de calculs réglementaires (RT2005, RT Existant et RT2012) ainsi que dans la modélisation et simulation dynamique des bâtiments. (Pleiades + COMFIES.



Mes compétences :

Rigoureux

Afrique