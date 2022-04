Abdoul Aziz NDIAYE

La société BEIN2E est un bureau d'études thermiques et d'ingénierie spécialisé dans le domaine de des Fluides (CVC/PLOMBERIE, Désenfumage, Electricité Courant Fort et Courant Faible et SSI et des Energies Renouvelables.

L'évolution, que connaît actuellement le secteur du bâtiment au travers des nouvelles approches technologiques (BIM, Revit, IFC BUILDER, les promoteurs, les bailleurs sociaux, les architectes, etc. ont besoin d'être accompagné par des professionnels qui maîtrisent les sujets.

Nous sommes outillé pour la réalisation de projets:



- Maîtrise d’œuvre technique (DCE, ACT, VISA, DET, AOR, etc.) architecture et Fluides

- Participation à la conception (APS, APD, PRO etc.).

- Modélisation BIM de maquettes numériques REVIT, IFC BUILDER, CYPECAD MEP

- Dimensionnement d'ouvrages en béton armé et structure métallique,

- Rédaction des pièces écrites DES LOTS TECHNIQUES Fluides (CCTP),

- Modélisation 3D des locaux et équipements techniques (Centrale de chauffage, de froid, CTA)

- Plans de réseaux hydrauliques

- Métrés des équipements techniques et des réseaux

- Estimations des lots techniques



Réaliser à partir de pièces graphiques REVIT, IFC BUILDER, CYPECAD MEP des Etudes suivantes:

- Thermique bâtiment (RT2012, RTExistant)

- Simulation thermique dynamique STD

- Fluides (HVAC): Dimensionnement Chauffage, Ventilation, Climatisation et Plomberie

- Dimensionnement plancher chauffant

- Calcul de charges climatiques et déperditions

- Calcul de diffusivité d'une paroi (consensation d'une paroi)

Notre logiciel est compatible avec REVIT, ARCHICAD et ALLPLAN.

Les logiciels utilisés:

PDMS, REVIT, CYPECAD MEP, AUTOCAD, AUTOFLUID, PERRENOUD, PVSyst, SOLO2000



Contact

NDIAYE ABDOUL AZIZ

TEL 06 76 55 17 77

MAIL andiaye@bein2e.com



Mes compétences :

AUTOCAD / AUTOFLUID

Courant fort/ Courant Faible

Audit énergétique

AMO / MOE THERMIQUE / FLUIDES

MODELISATION 3D (CYPECAD MEP)

Collaboration BIM REVIT

COLLABORATION IFC BUILDER

Bureau d'Etudes Ingénierie Thermique du Bâtiment e

ACCOMPAGNEMENT PERMIS DE CONSTRUIRE (Plans d'éxecu