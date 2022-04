Jamal YACOUBOU

Je détiens le Master Sciences Actuarielle et Financière - Ingénierie des Risques (Parcours Ingénierie financière).

Je suis également titulaire du Master 2 Conseil en entreprise (Innovation, Finance et Economie d'Entreprise) et du Master 1 Finance (Banque, Assurance et Marché de capitaux).



Je possède des qualités telles que l'adaptabilité, la capacité d'analyse et de synthèse, le sens du contact mais aussi des compétences linguistiques (Anglais, Espagnol) et informatique (Bureautique, Programmation, Statistiques, Finance).



Mes compétences scientifiques et économiques démontrent ma rigueur et ma persévérance. Durant mes précédentes expériences professionnelles, j’ai développé de bonnes qualités relationnelles et souligné ma capacité à travailler dans un environnement en constante évolution et sous pression. Ma curiosité me permet d’appréhender rapidement les nouveaux procédés et produits.



Spécialités : Finance (Banque, Assurance, Marché de Capitaux) - Conseil en entreprise (Management, Stratégie, Organisation) - Gestion des risques (Financiers, Opérationnels)



Mes compétences :

Assurance

Conseil

Gestion de projet

Stratégie

Gestion du risque

Méthodes quantitatives

Finance de marché

Programmation

Finance d'entreprise

Actuariat

Investissement

Capital risque