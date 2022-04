Jamal ZARHOUNI

Société de location de voitures à double commande (auto-école) destinées à l'apprentissage de la conduite.

Nous sommes à la recherche de partenaires expérimentés free lance dans le domaine du développement, du design et de la communication. Le projet est mettre en place rapidement et sur du long terme.

Vous pouvez nous envoyer vos informations à ppc@permis-pas-cher.com

Merci et à bientôt !



Mes compétences :

Direction commerciale

Négociation commerciale

Vente

Achats responsables