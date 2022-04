Jamaleddine SOFIANE

Mon objectif c'est d'Investir mes compétences au profit d’une entreprise innovante en vue d’améliorer mes qualités relationnelles et d’étendre mes connaissances techniques.



Au bout de quelques mois de stages, j'ai acquis des compétences reconnues en management de la distribution ,Supply-chain et amélioration continue.



Issu d'une formation d’ingénierie , la multitude de compétences développées tout au long de mon parcours,mon dynamisme , mon objectivité et mon sens de l'organisation ont toujours été les clés de réussite des projets et missions que j'ai mené tout au long de ma carrière.



Homme de terrain,rigoureux ,acteur de changement, et dont l'objectif d'évoluer dans les fonctions supports dans le milieu industriel, je suis d'avantage intéressé par un poste évolutif avec une perspective de carrière dans la gestion de production, la logistique,la qualité et l'amélioration continue.



N'hésitez pas à me solliciter pour toute offre de collaboration. Je reste ouvert à toute proposition et échange



Mes compétences :

Gestion de projet

Statistiques décisionnel

Office

Management de la chaîne logistique

Gestion de stocks

Bases de données

Aide à la décision

Business intelligence

SQL Server

Prévision de la demande

Gestion des flux/Gestion des stocks

Reporting statistiques

Chaine logistique

Transport