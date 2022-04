Mustapha KHALDI

En plusieurs années d'expérience dans la Direction Purshasing(Direction de Approvisionnement et Marchés OCP Casablanca) à partir de l'étranger et avec les PME PMI marocaines en plus des continents Africain et européen (Maghreb,Afrique de l'Ouest,Afrique Centrale, Océan Indien)et le Maroc , Diplomé de l'I.T.S et EMMB depuis 1979, La bonne connaissance du matériel électrique (MT/BT) et d'Engins électrique , dans les secteurs, Mines ,Tertiaire, Industriel et Réseaux.



Ces années d'achats et Approvisonnements, m'ont amenées à beaucoup d'expériences sur le terrain et plusieurs contacts .



Expérience professionnelle

Depuis 1982 en activité avec le Géant Marocain



Responsable Commercial et Administratif dans une entreprise spécialisée dans la vente et confection la tuyauterie, flexible avec /sans accessoires , dans les secteurs de l'Industrie, Chimie Pétrochimie Agriculture et bien d'autres sur casablanca.



Lors des années passer dans ces secteurs avec différents cadres, ingénieurs et Directeurs, j'ai pu apprécier la rigueur, le sérieux, et le professionnalisme de ces collaborateurs chevronnés leurs perspicacités à mener d'énormes projets nationaux , leurs initiatives, leurs envies d'aller de l'avant, leurs sens des valeurs, leurs humanités m'ont permis bien beaucoup de métiers