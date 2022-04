Jambar GUEYE

MOR TALLA GUEYE

GÉOMÈTRE-TOPOGRAPHE (levés topographiques et DAO), conseiller technique sur les équipements topographiques, formateur des conducteurs de guidage d'engin.

TECHNICIEN SUPÉRIEUR ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE: maintenance informatique et câblage des réseaux, réalisation des circuits électroniques et panneaux publicitaires avec LED. Conseiller de matériels informatiques, traceurs A0 et téléphone portable.



Mes compétences :

dessin assisté par ordinateur (autocad-covadis)

levés topographiques

realisation des plans topographiques

montage de projet (route, eménangement)

réalisation de topographique tout phormat

maintenance et entretient des équipements topograp

conseillé Technique sur les équipements topograph

UTILISATION DES STATIONS, GPS, NIVEAUX, GUIDAGES

MAINTENANCE INFORMATIQUE