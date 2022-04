Abdoul Aziz WANE

PDG du groupe audiovisuel privé SENEWCOM dont je suis le co-fondateur. Je suis depuis plusieurs années un acteur majeur dans la création de contenu audiovisuel riche et variée au Sénégal.



Professionnel des Technologies de l'Information et de la Communication avec des compétences avérées en informatique et reseaux mais également en Communication - Média - Community Management



Objectif : Apporter mon expertise aux organismes publics ou privés dans mes différents domaines de compétences.

Fort de 4 années d’expérience dans la Web-TV, JE maîtrise parfaitement la création et l’animation d’une Web-TV. Aujourd’hui en charge d’un portefeuille de 5 Web-TVs, Je développe et propose aux entreprises un nouveau moyen incontournable de communication harmonisant le son et l’image pour une parfaite efficacité grâce à mon savoir-faire en matière de médias.



Notre plateforme SENEWCOMTV.COM est une télévision en ligne, multiplateforme, exclusivement dédiée au numérique. SENEWCOMTV est présente sur l’essentiel des plateformes (desktop, mobile et tv connectées, réseaux sociaux…). SENEWCOMTV propose un programme riche et varié, et qui touche l’ensemble des sous secteurs autour du numérique. Des reportages, interviews, talk show, chroniques, tutos et évènements en direct sont au rendez-vous.



Mes compétences :

Télécommunication

Informatique

Réseau