Jambon GÉRALDINE

Ma devise → "Il faut être enthousiaste de son métier pour y exceller " Diderot



Je suis actuellement en recherche d'opportunités, dans le domaine du médicament, du dispositif médical ou du matériel médical sur le secteur Rhône Alpes.

Je souhaite apporter ma personnalité et mes compétences au sein d'une équipe commerciale dynamique.



Mes compétences :

Pneumologie...

Gynécologie

Neurologie

Dermatologie

Congrès - staffs - fmc

Cardiologie

Santé

Médecins, cliniques et hôpitaux

vente B to B

promotion du medicament

dispositif medical

formation