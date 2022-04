Jamel BELKAHLA

1 - Présentation :

Ste AMEN est une société SARL au capital de 15.000 dinars à crée en Mars 1995 par son fondateur Belkahla Jamel et ces associés.

AMEN est distributeur et installateur de système d’alarme antivol, systèmes de détection, extinction incendie des différents types et marques, vidéo- surveillance et systèmes du contrôle et de la gestion des accès.

Siège : Port de pêche – Teboulba – Monastir– Tunisie

Matricule Fiscal : 318131 W A/M/000

Registre de commerce : B 13752 1997



Tél : + 216 73 497 419

Tél. /Fax : + 216 73 479 934

Le Gérant : Mr. Belkahla Jamel

GSM : + 216 98 405 337

E-mail : amenprotection@yahoo.fr



- Equipe de travail:



Ste AMEN est animée par une équipe des techniciens (8) expérimentés dans le domaine de la sécurité des biens,

Elle dispose de 3 véhicules leur permettant de se déplacer et d’intervenir sur le territoire Tunisien et même à l’étranger.

Ils sont formés aux divers métiers de la sécurité, ils sont en mesure de gérer toutes les situations qu’ils peuvent rencontrer.

Leurs qualités de sang-froid, de calme, de réactivité, de pondération, leur esprit d’équipe et de solidarité, leur ponctualité nous offre toutes satisfactions ainsi qu’à nos clients. Cette relation privilégiée nous conduit une fidélisation de notre clientèle depuis plus de 21 ans.

2 - Nos services :



Notre Ste offre un service sur mesure à tous ses clients :

-devis gratuits personnalises

- contrat d’entretien préventif garantissant l’intervention et le dépannage sous 24 h maximum.

- une assistance téléphoniques 24h/24h (intervention en cas de nécessité)

- Télésurveillance 24h/24h 7j/7j.

- Maintenance des systèmes d’alarme à distance.

- La rapidité d’intervention et sauvegarde.







1. Les produits :

Ste AMEN propose des produits de haute qualité et s’attache à améliorer constamment ses services pour mieux satisfaire ses clients des accords commerciaux et technique ont été conclus avec des firmes leaders en matière de sécurité électronique (DSC, PAXTON, , SAMSUNG,COMPUTER,AVITECH,ELKRON,SONY, etc.)



Anti-Intrusion : nos systèmes de protection s’intègrent aisément dans votre vie quotidienne, notre matériel est facile à utiliser et les manipulations sont rapides.La sécurisation et l’efficacité dépendant d’un système de liaison avec un centre de télésurveillance, un système de protection qui utilise une transmission GSM ou ligne sécurisé rendue possible via le progrès des réseaux de communications. La coupure est impossible, le système de protection reste à tous niveaux connecté afin de préserver une totale maîtrise du lieu à protéger.



- Cher Client vous pouvez contrôler /activer /désactivé votre systéme de haute sécurité à travers la ligne 3G.



- le choix et la qualité de notre matériel permettent de détecter avec précision les anomalies qui surviennent au sein de votre site ou habitation. C’est l’assurance de faire intervenir les bonnes personnes.



Vidéo-surveillance : La Société AMEN utilise un système de transmission d’images en quadra vision par ADSL sécurise par IP fixe avec des transmetteurs compatible aux stockeur numériques avec soit un déclencheur automatique de mouvements, des rondes vidéos temporisées ou bien en circuit fermé report sur site. Un système de Vidéo-surveillance se compose schématiquement de caméras dont la fonction première consiste à filmer et à transmettre des images sur un ou plusieurs moniteurs installés dans un centre de contrôle, dans un bureau ou autres localement et/ou à distance.









