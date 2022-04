Jamel BEN AHMED

Capable de gérer des chantiers de A à Z , management, encadrer des équipes d'intervention TCE, assister l'équipe sur les travaux complexes, gérer les dossiers administratifs liés aux travaux et au personnel, entretenir des relations avec les maîtres d'Œuvre et différents prestataires. Planifier et coordonner les différentes interventions.

Chiffrer et participer à des DCE. Maîtrise WORD, EXCEL et AUTOCAD ( version 2016 ).



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Autocad