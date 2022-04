Jamel BENAYAD

Je suis responsable d’activités au sein de la filiale France d’un groupe d’ingénierie à l’échelle internationale composé de plus de 10 000 ingénieurs et techniciens.

Rattaché au département Equipements Intérieurs, je développe des activités en conception et management de projet

Mon rôle est de:

- Développer mes activités en répondant aux besoins des clients issus de secteurs différents,

- Assurer la gestion administrative, financière et la consolidation de l'activité au sein du département,

- Planifier, évaluer et optimiser les moyens techniques, organisationnels et humains,

- Garantir le respect des coûts, des délais et de la qualité dans le périmètre de mes activités

- Manager une équipe aux compétences diversifiées

- Gérer et développer les ressources humaines



Je recherche des profils de tous niveaux avec des compétences en plasturgie et gestion de projet



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'information.