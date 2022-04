Dans le secteur du web depuis plus de 7 ans et ayant un esprit start-up (finaliste du concours national créa-IUT 2015 et associé de la start-up MyBestHostel). Le fait d'avoir travaillé dans la programmation, la vente, le (web)marketing et la gestion de projet m'ont permis d'obtenir cette polyvalence et de développer ces visions techniques et business (métier). Autonomie, leadership, agilité et connaissances sont mes maitres mots pour réussir personnellement et collectivement.



Une envie d'en savoir plus ? Ça serait avec plaisir autour d'un petit café !

N'hésitez pas à me contacter sur : http://jamel-boussaid.net



Mes compétences :

MySQL

Gestion de projet

Développement web

Montage vidéo

Management

Stratégie commerciale

Wordpress

Référencement naturel

Google analytics

CSS

Marketing

Java

PHP

DB2

COBOL