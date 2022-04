Jamel BOUZENZANA

En tant que consultant en financement de l'innovation j'interviens sur différents aspects du financement:



-Les aides directes: Il s'agit de subventions accordées dans le cadre de projets de recherches qui peuvent être nationaux (PISI, FUI...) ou européens(PCRD, EUREKA). Le consultant est en charge du montage mais également de la coordination des projets de recherche en lien avec l'organisme financeur.



-Les aides indirectes: il s'agit principalement du Crédit d'Impôt Recherche qui permet aux entreprise bénéficiaires de récupérer une partie de leurs investissements consacrés à des projets de R&D. Dans ce cas le consultant est en contact avec les Responsables administratifs et financiers mais aussi les ingénieurs et techniciens pour la rédaction des dossiers techniques justificatifs.



L'évolution du contexte reglementaire m'amène à faire de la veille fiscale sur les sujets liés au financement de l'innovation



