Quentin LEBOURGEOIS

Ingénieur de formation, dans les domaines de l’électronique et des télécommunications; je suis aujourd'hui Responsable du Service Client pour la société GAC-TECHNOLOGY.



GAC Technology est éditeur de solutions de pilotage et de suivi des engagements. Les objectifs de nos solutions sont les suivants : Faire du pilotage et du suivi des engagements un outil de réduction des coûts et de maîtrise des risques, Proposer des applications simples d’utilisation, paramétrables et évolutives, Utiliser les technologies web les plus avancées, Fournir une solution en mode SaaS.



Nos logiciels vous permettent de gérer votre parc automobile (flotte auto), votre parc Télécom(TEM) mais également la gestion de vos engagements contractuels.



Après avoir été lauréat du FAST 50 Deloitte 2013, qui récompense les 50 entreprises avec la meilleure croissance lors des 5 dernières années, GAC Technology a de nouveau été recensé par Deloitte mais cette fois-ci au niveau européen grâce à sa croissance sur les 5 derniers exercices. Au niveau européen, GAC Technology se classe au 340e rang, tandis qu’au niveau français, au 64e rang.





Mes compétences :

Management de projets Innovants

Coordination de projet

Informatique

Télécoms et réseau informatiques

Gestion des ressources

Photographie professionnelle

Electronique

Gestion de la qualité

Gestion des risques projets

Négociation contractuelle

Télécoms

Innovation

Management

Ingénierie

Coordination

Gestion

Photographie