Bonjour à tous,



Fort d'une bonne expérience en centre d'appel, avant tout chargé de clientèle puis Animateur des ventes dans le cadre d'une licence Responsable développement commercial. Ambitieux et consciencieux je reste ouvert à toutes les opportunités que la vie me réserve.



Si mon profil vous intéresse, rien de plus simple :

jam33@hotmail.com



Mes compétences :

Management

Commerce

Vente

Call center

Marketing

Comptabilité

Gestion de projet

Formation

Supervision