Jamel Eldine ZEROUK

Ingénieur trilingue de formation de base en chimie appliquée - liverpool polytechnic of science and technologies Grande Bretagne(1982)

Longue expérience dans la recherche fondamentale et appliquée dans le domaine des matériaux

Longue expérience dans le domaine de la gestion d'institutions et management opérationel

Fortes compétences dans les systèmes de management de la qualité selon les normes ISO9001 et ISO17025 ainsi que les standards corporatifs Mastercard et Visa



Mes compétences :

Gestion

Management de la qualité

Audit ISO9001 - ISO17025

Mastercard - Visa