Jamel HARAOUI

Fonctions occupées aux différentes missions réalisées Ingénieur suivi& contrôle- Chef de projet travaux – directeur technique– directeur général – responsable du bureau de contrôle et de suivi agrée –chef section à Egis Route(autoroute Est-Ouest Algérie),chef de mission études et contrôle à ADM Maroc(autoroute du Maroc) -Mission maitrise d’œuvre ingénieur principale ouvrages d’Art groupement (Systra-CID-Team&JACOBS) LGV Tanger-Kenitra,chef de mission suivi et controle de la voie exprese Taza-Al Hoceima(Maroc)Lot N°4 (bureau d'étude CID),chef de projet responsable des travaux suivi et controle de réalisation de deux trémies pour l'extenton des lignes Tramway T1 et T2 au niveau de Casablanca (Groupe JACOBS ingenieering)

Années d’expérience 27 ans

Etat civil Marié, père de trois enfants

Je suis diplômé en travaux publics. J’ai une expérience de 27 ans dans le domaine du contrôle des travaux d’infrastructure de transport, ferroviaires,auto- routières, maritimes et aéroportuaires. Et de gestion de projet compris administratif, financiere et qualité.



Mes compétences :

Art

Chef de Mission

Chef de projet

ouvrages d'art

Routes

travaux publics

Conseil

AutoCAD