Jamel KERBADJ

Bonjour,

40ans, résidant en périphérie de Paris,reconnu travailleur handicapé (un détail), en couple avec deux enfants.

Le 25 mars 2008, j'ai été victime d'un grave accident de moto qui a nécessité plus d'une quinzaine d'opérations, six mois d'hospitalisation et de nombreux séjours en centre de rééducation (ADAPT).... Des épreuves qui ont modifié ma vision des relations humaines.

Actuellement chargé d'accueil au sein d'Olympus France, je souhaite dorénavant aller de l'avant en réussissant un maintien dans l'emploi gagnant.

Rigoureux, organisé, sérieux, fort d'une motivation importante, sens du travail en équipe. Ma devise est simple:

Répondre et satisfaire au mieux à la demande de la clientèle.

Je suis prêt à mettre toutes mes compétences aux services d'entreprises qui font confiances à des collaborateurs en situation de handicap.



Mes compétences :

Réactivité

Analyser écouter réfléchir agir

Adaptabilité

Travail en équipe

Rigueur

Organisation du travail

Créativité