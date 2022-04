Jamel KHLIF

Ayant l'expérience en tant qu'Ancien :

- Enseignant-Chercheur et Docteur de l'Université Joseph Fourier - Scientifique, Technologique & Médicale de Grenoble,

- Directeur au sein de la Société Tunisienne d'Eclairage Mazda & de Philips Tunisienne d'Eclairage : Dir. Technique, Dir. Production, Dir. Qualité&Environnement, Dir. Qualité& Environnement/Logistique&Achats,

- Senior Expert / Coach Technique du Programme de Modernisation Industrielle, Programme piloté par le Ministère Tunisien de l'Industrie et la Communauté Européenne,



Je conduit actuellement mes actions de coaching avec pédagogie et méthode avec pour optique de satisfaire le mieux possible mes clients partenaires, dans leurs démarche d'amélioration continue, afin que eux aussi apportent de leurs mieux pour satisfaire leurs clients partenaires, et ceci, principalement, autours de la norme iso 9001.



Mes compétences :

Amélioration Continue

Outils qualité

Tableaux de bord

TQM " Total Quality Management "

Conduite du changement

EFQM " European Foundation for Quality Management

ISO 14001 " Management Environnemental "

ISO 9001 " Management de la Qualité "