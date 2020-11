Guillaume GOUNEAU

Formations professionnelles



2005 UML et ingénierie des systèmes informatiques – Sogeti-Transiciel, Paris.

2003 Advanced Business Component Development with EJB Technology – SUN, Bruxelles

2002 Fundamentals of J2EE WebApp Development [Weblogic Server 6.1] – BEA, Bruxelles

2000 Silverstream – Silverstream, Paris

1999 Microsoft Certified Engineer

Examen 067 : Implementing and Supporting Microsoft Windows NT Server 4.0

Examen 073 : Implementing and Supporting Microsoft Windows NT Workstation 4

1999 Administrating Microsoft Windows NT 4.0 – Interquad, Londres

1998 Supporting Microsoft Windows NT 4.0 Core Technologies – Interquad, Londres

Practical Netware 3.1x - Interquad, Londres



Mes compétences :

SQL

Javascript

J2ee

Informatique

Web

Java

Java EE

Java Platform

Géographie

Gestion de projet

Oracle

Unix

UML