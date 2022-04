Guillaume GOUNAUD

Apres 19 ans passé dans la Marine Nationale, puis 6 ans dans la sécurité d'infrastructures offshore au Nigéria pour TOTAL SA, nous avons créé la société RPAS PRO MANAGEMENT, une société opératuer de drones aériens en 2014. Le but était d'intégrer le marché débutant du drone civil en mettant en application certains principes utilisés en opération.

En 2017, nous avons souhaité développé notre offre en créant une initiaive baptisée DRONE REPONSE.

DRONE REPONSE est une initiative de RPAS PRO MANAGEMENT proposant des prestation de service aux entreprises par drones aériens. DRONE REPONSE se structure en 3 secteurs d'activité :

- L'image de communication. Photo et vidéo aérienne à destination des professionnels de la communication et des entreprises souhaitant améliorer leur image.

- L'image technique. Photogrammétrie, orthophoto, Modélisation 3D, Thermographie... à destination des entreprises du BTP. Nous sommes partenaires sur ce secteur avec OTCE une société d'ingénierie du batiment ce qui nous permet de maitriser les chaînes métiers pour le bénéfice des clients.

-Le conseil en sécurité . Fort de notre passé militaire et de notre connaissance de la filière DRONE, nous proposons des solutions afin d'intégrer des systèmes drones dans des organisations de protection et de surveillance.

- La formation. Déclaré comme centre de formation à la DIRECCTE, nous proposons des formations au métier de télépilote.