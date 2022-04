Guillaume GOUNAUD

Gestion de projets (Standards PERT, PRINCE2, etc.) :

- Rédaction et suivi de cahiers des charges.

- Gestion des budgets et suivi de la Qualité.

- Définition, planification et suivi des objectifs à court, moyen et long terme.

Management :

- Management direct et fonctionnel d’une dizaine de personnes lors de projets d’études.

- Optimisation des relations internes et externes aux entreprises.

- Management des Systèmes d’Information et Gestion du Savoir.

- Mise en œuvre de plans de développement, de veille et de suivi d’entreprises.

Qualité et sécurité :

- Auditeur interne Norme ISO 9001:2000 et Directive 93/42.

- Actions correctives, gestion de chaînes de production.

- Qualité interne et externe / audits de sécurité.

- Rédaction et suivi des processus et des indicateurs connexes.

- Préparation et suivi de dossiers d’audit avec organismes certificateurs.





Mes compétences :

Gestion

Entrepreneuriat

Organisation

Audit

Rigueur

Management

Innovation

Business

Dynamique

Adaptabilité