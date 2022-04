Alain CARTILLIER

alainjf.cartillier@free.fr

06 63 67 29 83





Plus de 15 ans d'expérience au sein de sociétés financières et immobilières dans des fonctions en finance et contrôle de gestion, plus particulièrement au sein du groupe Crédit Immobilier de France et APRIL Assurances.

Mon expérience de la création et du développement de fonctions dans un environnement de groupe avec une forte part d'opérationnel m'ont doté d'un base structurée et organisée sur laquelle je peux assoir efficacement une démarche d'amélioration et d'innovation que j'affectionne.





Principales compétences

. Management et animation d'équipes

. Conduite de projets multisites et multisociétés

. Expertise financière opérationnelle(trésorerie, instruments financiers, risques financiers, titrisation, création de valeur ...)

. Maîtrise des systèmes d'information (cahier des charges, mise en place et création d'applicatifs, supervision des paramétrages, audit et requètes,)

. Mise en place du contrôle interne

. Développement des tableaux de bord société et filiales

. Reporting groupe

. Anglais professionnel (TOEIC 925) et allemand



Mes compétences :

ALM

Assurance

Business

Business Object

Conduite de projet

Conseil

Conseil informatique

Contrôle de gestion

Contrôle interne

Création

Création de valeur

Fermât

Finance

IFRS

Immobilier

Informatique

Informatique décisionnelle

Management

Reporting

TOEIC

Trésorerie