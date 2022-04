Jamel KRIFA

Jamel Eddine est un expert en gestion de projets et armés d'une solide expérience dans plusieurs secteurs d'activités de référence.



Il accompagne depuis plus de 15 ans divers clients de tous secteurs d’activité (Industrie, Telecom, Energie, Transport, Site e-commerce …) dans la gestion et l’évolution de leurs Systèmes d’Information.



Il a l’expérience du suivi complet d’un projet, du cadrage et spécification à sa livraison finale au client, en suivant un processus AGILE et les bonnes pratiques ITIL. Il a une expérience significative parmi des équipes en environnement international, sur place ou depuis la France.



Il a une solide expérience dans le domaine des architectures distribuées multi-tiers, architectures SAP, Tests de Performance, Plan de Reprise d’Activité ...



Il est également spécialisé dans la gouvernance et redressement des projets, refonte des systèmes d’information, gestion budgétaire, industrialisation des processus de gestion des incidents/problèmes, stratégie et organisation de déploiement des solutions.





Références



2014 : Gestion de Projet dans un contexte international

Projet DNX – Refonte de site e-commerce (Booking et ticketing)



2011-2013 : Coordination de projet / Product Owner - Gestion de Projet Agile



2000 - 2011



- GrDF : Chef de Projet (Paris 9ème)

- Orange Distribution : Chef de Projet AMOA (Bagneux)

- EDF : Chef de Projet Conduite Applicative (Levallois Peret )

- France Telecom - SIFAC : Consultant Médiation Data & Content Billing (Arcueil)

- Sofrecom : Consultant Nouvelles Technologies (Vincennes )

- France Telecom - SICOR ( Saint-Cloud )

- Peugeot PSA : Consultant Nouvelles Technologies (Poissy)

- France Télécom Longue Distance : Consultant Unix-Oracle( Noisy le Grand )

-Mobistar:Consultant BSCS(La défense)



Mes compétences :

Gestion de projet