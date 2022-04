Jamel MATOULOU

Récemment diplômé d'un cycle Ingénieur en génie mécanique au sein de l'UTT, je suis à la recherche

d'un poste d'Ingénieur mécanique/simulation numérique.



Dans l’idéal, je souhaite me tourner vers un un projet stimulant me permettant d'ouvrir mes compétences et d'approfondir mes connaissances en mécanique.



Je suis mobile sur tout le territoire française mais également à international.











Mes compétences :

Gestion de projet

Mécanique des structures

calcul numérique

CAO

Magnétisme