JAMEL MOHAMED RIAHI

Licence appliquée Génie Mécanique(Mécanique productique et informatique industriel)

MÉTHODE ET INDUSTRIALISATION

Tunisie



27 ans

Nationalité Tunisienne



Fondée en 2010, ISSAT KAIROUAN : Technicien Supérieur en Génie Mécanique: (licence appliqué en mécanique informatique industriel et productivité) est spécialiste en CFAO Catia V5,SOLIDE WORKS dans le domaine aéronautique, allant de la conception des outillages de fabrications, la gamme d’usinage, de la programmation jusqu’à l’assistance lors de l’usinage de la 1 ère pièce sur machines outils.



Nos domaines d’activités sont les suivants :

- Programmation pièces fraisées allant du 3 axes au 5 axes

- Programmation pièces tournées

- Mission d’optimisation de parcours d’outils

- Ré industrialisation du processus d’usinage

- Conception de bâti d’assemblage

- Conception des machines spéciales et assuré la fonctionnement suivent cahier des charge .







Mon objectif est des Développer et apporter mes compétences sur des projets techniquement motivants dans le domaine de la mécanique,



Mes compétences :

CFAO

Gamme de fabrication

LANGUAGE ISO MOCN

Méthodes et outils pour la conception

GPAO (CLIPER V5)

Qualité

CAO

TOP SOLID

CATIAV5

Vericut

Industrialisation mécanique culasses