Jamel NOUIOUI: INGÉNIEUR EN CHEF en Génie Civil , DIRECTEUR des projets , à la Société K.I.C, Sénégal , Plus de(26) vingt six ans d’expérience en Routes & Ouvrages d'Arts,avec STUDI INTERNATIONAL, Ministère de l' Equipement et de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire de la TUNISIE. Participation, dans plusieurs missions ponctuelles ou périodiques en relation avec le domaine routier en tant qu' expert (Audit Comptable et Financier pour les projets financés par les bailleurs de fonds en conformité avec normes internationales ISA), suivi et contrôle des projets en tant que consultant, le Niger, le Tchad,le Gabon,Mauritanie,Sénégal appuyé par des stages en France(Normandie,Lozère,île de France). J'ai exercé les fonctions de Chef de Service des projets financés par la Banque Africaine de Développement B.A.D au sein de la Direction Générale des Ponts et Chaussées D.G.P.C.(Tunisie) et Sous Directeur gérant les projets financés par la Banque Européenne d'Investissement B.E.I au sein de la DGPC(Tunisie).

Directeur des projets à l'étranger au sein de K.I.C. Dont le siège est à DAKAR (Sénégal).

Actuellement a Tunis, préparation des dossiers d'appel d'offres.



Mes compétences :

Expert

Routes et ouvrages d'arts

budgets

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

