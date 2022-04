Jamel SALHI

11 années d’expérience dans le secteur financier :



- Conseil et accompagnement des entrepreneurs dans le développement de leurs activités (choix de la structure juridique, statut du dirigeant, financement du cycle d'exploitation,...)

- Analyse et montage des dossiers de financement (étude du prévisionnel, plan de financement, ratios de rentabilité et solvabilité)

- Vente de produits bancaires et d'assurances

- Conseil juridiques et financiers auprès des chargés d'affaires

- Veille constante sur les tendances et évolutions des secteurs d'activité, de la concurrence et la règlementation



- VALEURS AJOUTEES : création, gestion et développement d'une entreprise.



J'ai participé à la création et au démarrage de l'activité de ma société. J'avais en charge la responsabilité de la partie administrative et financière de la structure ainsi que la mise en place de partenariats commerciaux. Aujourd'hui, je souhaite me repositionner dans le secteur financier sur un poste d'Analyste crédit



Mes compétences :

Gestion du risque

Analyse financière

Aisance relationelle

Analyse juridique