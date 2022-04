Jamel WADI

Management : Animer, conseiller, coordonner, gérer et contrôler les services

• Animation de directions commerciales techniques et administratives (agents de maîtrise / VRP / chef des ventes)

-8 à 16 personnes

• Coordination des services (administratif et commerciale)

• Contrôle et reporting des résultats, veille concurrentielle

• Recrutement (profil : agents de maîtrise / VRP / chef des ventes)

• Mise en place de nouvelles équipes commerciales

• Management d’un centre de profit

Gestion commerciale : Elaborer, Diriger, Contrôler la stratégie commerciale

• Conception, réalisation et restructuration

• Elaboration et mise en œuvre de la politique commerciale

• Prévision des objectifs

• Elaboration et suivi des budgets

• Mise en œuvre d’une stratégie de fort développement d’activité

• Mise en place d’opérations régionales

• Organisation de salons professionnels

Développement commercial : Négocier, Développer des chiffres d’affaires

• Prospection à la recherche de nouveaux clients potentiels (porte à porte, phoning, salons, mailing, foire…)

• Garant de la réalisation des objectifs

• Ventes aux particuliers et professionnelles

• Chiffrage et négociations des projets



Mes compétences :

budgets

Sphinx Software

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel