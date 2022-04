Jamel ZEROUAL

Je suis formateur en langue anglaise et espagnole, j'interviens auprès d'adultes. J'ai exercé la profession en Espagne et en Irlande. Je forme les adultes en anglais et en espagnol des affaires (communication, marketing, finances). Je suis également en charge de la formation d'adultes en anglais et espagnol juridique.



Je réalise également des traductions pour des entreprises, je traduis les manuels d'utilisation, les contrats.



Mes compétences :

Formation

Formation professionnelle

Traduction