Samir ZEROUAL

Avec près de 15 années d'expériences dans le domaine douanier, transport international et logistique, j’ai découvert divers horizons et fais face à de nombreux challenges.



La mondialisation des échanges et la complexité de celle-ci depuis des années, prouvent à tout moment qu'il faut être porteur de projets innovants. C'est en cela que je suis apte à être force de propositions dans le but d'apporter flexibilité et sécurisation des flux logistique.

Au-delà de la maîtrise des flux physiques, c'est toute mon expérience, mon professionnalisme et ma technicité dans ces domaines qui sont un support sûr aux besoins de la Supplain Chain. J'ai su en tirer le maximum afin d'atteindre les objectifs fixés et toujours dans un souci d'amélioration continu et de respect des réglementations.



J'ai acquis de l'expérience dans différents services Import/Export Aérien/Route/Ferroviaire et Maritime chez différents transitaires. Cela comprend l'ouverture de dossier jusqu'à la facturation et la clôture du dossier. J'ai participé à l'élaboration de grille tarifaire, de recherche de solution de transport et d'audit externe auprès des clients. J'ai assisté des clients sur des transports internationaux exceptionnels dépassant les 100 Tonnes. J'ai piloté des projets, afin de déterminer l'utilisation ou non de transport combiné Rail/Route ou Barge/Route. J'ai notamment été l'interlocuteur local pour la certification OEA.



Je maîtrise parfaitement la réglementation douanière, la réglementation des produits soumis à accises, tout autre produit soumis à licences ou autorisations particulières. J'ai réalisé la migration douanière en 2007 à un dédouanement électronique via EDI, passage du système SOFI à DELTA. (Élaboration de processus et paramétrage complet de l'ensemble des flux) J'ai mis en place des régimes douaniers : Dédouanement Centralisé, Procédures de Dédouanement Domiciliées (PDD), Procédure de Dédouanement Unique (PDU), Entrepôt Franc, Entrepôt Sous Douane Type C/D ou E (clients Club Med, Packard Bell, Hewlett Packard, Bushnell-Bollé) résultant d'audits des procédures douanières des entreprises.



J'ai également mis en place et dirigé des Comités de Pilotage, afin d'assurer le maximum d'efficacité sur des dossiers multi-groupe et Multi-compétences. J'ai également piloté la mise en place d'interface entre un AS400 et un logiciel de dédouanement (Conex), prés de 8000 lignes en sortie et de 4000 références articles sous douane dont des marchandises dites sensibles (Matériel de guerre). J'ai Managé une équipe de déclarants de 5 personnes. J'ai formé au métier de déclarant en douane plusieurs apprentis (bac+3), j'ai assuré la remise à niveau et la formation de certains déclarants en douane, suite aux nouvelles réglementations douanières dans le cadre de la dématérialisation des procédures et du nouveau Code des Douanes de l'Union.



Mes connaissances se résument en plusieurs points :

• Ma gestion des flux dans le but d'optimiser les coûts.

• Mes relations avec les administrations douanières, les transitaires et transporteurs, domaine dont je connais parfaitement les rouages.

• Ma maîtrise des procédures et des produits sous douane dans le respect des contraintes et réglementations.

• Ma gestion et mon management pour un travail en équipe de qualité.

• Ma rigueur professionnelle dans le respect de la réglementation fiscale et douanière.

• Ainsi que ma capacité à découvrir d'autres horizons et savoir-faire.



Je reste à votre disposition pour d'éventuelles aides dans mes domaines de prédilections.

Mes sincères salutations.

Zéroual Samir.



