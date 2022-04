Jameleddine BATTIKH

Une équipe qualifiée à votre disposition

Au cabinet du docteur Battikh Jameleddine vous y retrouverez des services haut gamme tel que :



La prothèse dentaire fixée :Couronnes et bridges céramo-métalliques et tout céramique - Couronnes et bridges céramo-céramiques en zircone

La prothèse dentaire amovible : Stellites, prothèses partielles et prothèses totales

L'implantologie

La dentisterie cosmétique : blanchiment, facettes céramique, inlay-onlay céramiques, et couronnes tout céramique réalisés au laboratoire ou par robot informatisé CEREC

La chirurgie bucco-dentaire

Le traitement endodontique mécanisé



formation:

Doctorat d'état en médecine dentaire.

Certificat de formation postuniversitaire en implantologie oral (chirurgie et prothèse implantaire) délivre par l'association tunisienne d'étude et de recherche en implantologie sous la direction des:

Professeur Commissional (responsable des cours d'implantologie orale à l'hôpital Cohin, Paris.

Professeur Theunniers (responsable du département de prothèse implantaire à la faculté de Gard.

Professeur Ruet (professeur de prothèse implantaire à la faculté de Bordeaux).

Professeur Baccouche (responsable des cours d'implantologie à l'hôpital Farhat Hached de Sousse).

Membre du conseil national de l'ordre des médecins dentistes.

Installé en Cabinet Privé.

Certificat de Formation Post universitaire au technique d'aligneurs orthodontiques invisibles DENTOSMILE et facettes pélliculaires RIVEREIGHT délivré par CID FORMATION et BIOTECH DENTAL

Acquisition du system CEREC 3D : la plus haute technologie connue en médecine dentaire. System CFAO (conception et fabrication assisté par ordinateur) d'inlay, onlay, facettes et couronnes tout céramique sans métal

Participation au différents congrès et ateliers nationaux et internationaux.