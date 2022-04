Jameleddine BRAHMI

Ingénieur hydraulicien et post-gradué en gestion des eaux, avec 30 ans d'expérience dans le domaine de l''irrigation, aménagement hydro-agricole et études et suivi des travaux d'eau potable en milieu rural et urbain.

J'ai plus de 12 ans comme chef de mission dans l’expatriement en Afrique de l'ouest, de l'est et l'Afrique du nord pour les projet d'alimentation en eau potable(Sénégal, Rwanda/Burundi, Algerie et Maroc)

Mes domaines de compétences sont: les études APS, APD, dossier de consultation des entreprises et le suivi des travaux.