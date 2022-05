Teib MONCEF

PRINCIPALES QUALIFICATIONS :

• Planification et gestion des ressources naturelles : Evaluation, mobilisation et mise en valeur, développement rural

• Evaluation des projets de développement rural

• Etude des ouvrages de mobilisation des eaux

• Analyse diagnostic des systèmes hydrauliques et aménagements ruraux

• Etude des aménagements hydro-agricoles des périmètres irrigués et des zones rurales.

• Etude d’assainissement des eaux usées et pluviales.

• Etude des infrastructures hydrauliques (réseaux de transfert, d’adduction et de distribution d’eau, ouvrages de régulation et de stockage) urbaines (assainissement, eau potable) et agricoles (irrigation, drainage) tant au niveau des études de diagnostic, conception, réhabilitation que de la supervision et contrôle des travaux.

• Suivi, assistance technique et contrôle des travaux. Pilotage et coordination de projets.

• Etude de gestion des réseaux d'eau potable et assainissement urbain et irrigation.

• Montage des structures de gestion et d’exploitation des infrastructures, approche participative et sensibilisation des bénéficiaires aux actions du projet et initiation à la vie communautaire.

• Protection contre les inondations (études et travaux)



Mes compétences :

Aménagement du territoire

Superviseur de travaux

Association usagers de l'eau

Protection contre inondations

Passation des marchés d'études et des travaux

Hydraulique (agricole,eau potable)