James BATANA

Bonjour Mesdames/ Messieurs, je m'appelle BATANA James et je suis à la recherche de nouveaux defis á relever.

Je suis diplômé d'une Licence en Organisation et Gestion des Ressources Humaines obtenue à l'Université de Lomé. J'ai actuellement quatorze (14) mois d'expérience professionnelle et je maîtrise bien le progiciel Sage Paie dont j'ai fait preuve à la CAMEG- Togo et au cabinet 3A. J'espère que ma rigueur en toute douceur, mon bon sens relationnel et mes expériences vous seront utiles à l'atteinte de vos objectifs.



Mes compétences :

Gestion Administrative

Microsoft Excel

Microsoft Word