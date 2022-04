James BOETTCHER

Fort d'une expérience de 26 ans dans le secteur de l'ameublement et de la décoration construite en 2 étapes:

18 ans en qualité de Directeur de magasin après avoir gravis tout les échelons. Je maitrise tout les aspects du métier. Homme de terrain, j'inspire l'action par l'exemplarité.

8 ans en qualité de Directeur de région sur plusieurs zones géographique de France où j'étais l'interface entre le siège et les directeurs. Je suis un manageur de situation. J'organise la montée en compétence.

Je souhaite intégrer un poste de directeur régional des ventes dans le secteur du commerce de détail non alimentaire.

Mon objectif est d'intégrer une entreprise à dimension national voir internationale.



Mes compétences :

Animation commerciale

Gestion budgétaire

Management

Gestion des stocks

Développement des Ventes

Gestion commerciale

Gestion de la publicité locale

Gestion de la relation client

Merchandising

Achats publicité locale

Animation d'équipe

Animation de réunions

Organisation

TRC

Autonomie

Transversalité

Leadership

Maîtrise des paramètres de Gestion

Force de proposition