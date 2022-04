James CLERC

2013: cadre technico commercial / Sté SOLLASE SOBLINTER / TOULOUSE / Responsable IDF.



2010 – 2012 : Responsable des services généraux / Base de Défense Montauban - Agen.

- Responsable : des réalisations d’entretien en infrastructure, de la gestion du budget infrastructure (1M€), des règles d’HSCT, du maintien en condition des matériels incendie.



2004 - 2010 : Chargé d’affaires au bureau opération instruction / 31° Régiment du génie - Castelsarrasin.

- Formateur : Prévention et sécurité aux risques de guerre des militaires français intégrés dans les forces Afghanes.

- Consultant EOD (explosive ordonnance disposal) en état major international,



2002 - 2004 : Responsable du bureau moyens généraux / Direction des travaux aux Antilles - Martinique.



1995 - 2002 : Formateur et Chef de Section Travaux Publics et de Dépollution Pyrotechnique / 25° Régiment du Génie de l’Air – Mont de Marsan.

- Responsable : des réalisations de travaux publics, des règles d’HSCT, de la discipline, de la notation, de la motivation, du parc « engins lourds » , de la formation des règles à appliquer face au danger des munitions non explosées.

- Dans le cadre du Pacte de Progrès Polynésien : Réalisation d’une piste d’aviation sur l’atoll d’IKUIRU.



1992 - 1995 : Sous-officier Travaux (BTP) / 1° Régiment du Service Militaire Adapté aux Antilles – Martinique.

- Formateur : TCE en bâtiment des jeunes martiniquais affectés en service militaire adapté.



1982 - 1992 : Sous-officier Travaux Publics / 72° Régiment du Génie – Mourmelon.

- Dans le cadre du développement Néo-Calédonien : Formateur et Réalisation d’une piste de montagne.





Mes compétences :

Logistique

Formation

Administratif

Encadrement technique