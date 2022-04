James COUDOUX

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Spring, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, accélère votre carrière et vous guide vers l’emploi qui vous ressemble. Réalisez votre projet professionnel en rencontrant l’un de nos 270 consultants spécialistes de vos métiers et implantés dans 45 villes en France.

Désormais titulaire d'un MAE, j'ai pu me former notamment au recrutement de juristes, contrôleurs de gestion, auditeurs, d'ingénieurs, techniciens de maintenance, cadres commerciaux et cadres administratifs, lors d'une première expérience au sein du Cabinet Experts recrutement de Calais.



Au delà de la démarche vers les entreprises dans la découverte des métiers et l'analyse des postes, le plaisir de déceler des talents, d'aider les candidats dans leurs recherches et répondre aux besoins des dirigeants me passionne.



Dans le cadre d'un vaste projet de recrutement pour ArcelorMittal Atlantique-Lorraine, sites de Dunkerque, Mardyck et Montataire, je recherche des profils de techniciens opérationnels mécanique et des techniciens opérationnels électrique de niveau BAC+2, ainsi que des techniciens supports.

http://www.springfrance.com/offre-d-emploi/Pages/Spring-recrute-pour-ArcelorMittal.aspx









Mes compétences :

Négociation commerciale

Entretien de recrutement

Analyse de poste

Synthèse et reporting

Rédaction

Droit du travail

Droit des sociétés

Droit immobilier

Ressources humaines