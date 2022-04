James DE GUNTEN

Mes expertises sont basées sur une longue expérience

de l'Enseignement Hôtelier Français (lycées et CFA) et une collaboration étroite avec les professionnels impliqués dans les différents types d'apprentissages.



Mes prestations peuvent, en fonction de vos besoins, s’articuler autour de trois pôles d’activités :



* VALORISATION DES MÉTIERS DE SERVICE DE SALLE DE RESTAURANT

Conseil en formation initiale sous statut scolaire ou salarié, et formation continue,

Construction de parcours de formation, évaluation et suivi, conception d'outils,

Coaching de formateurs, individuel ou en groupe,

Formation de tuteurs et de maîtres d'apprentissage,

Approche ludique pour développement personnel et confiance en soi, Éducation du goût, Éducation nutritionnelle,

Aide à la validation des acquis de l'expérience pour les diplômes et certificats professionnels du secteur de l'hôtellerie et du Tourisme,



* AUDIT ET INTERVENTION EN ENTREPRISE HÔTELIÈRE ET DE RESTAURATION dans un concept dynamique de projet de qualité et de performance, aide à la classification des hôtels,



* CLIENT MYSTÈRE - VISITE - ENQUÊTE ÉLÉGANCE ET PRESTIGE

Évaluation de la qualité de vos prestations hôtelières et de tourisme, accueil et services, avec des critères personnalisés



A VOTRE SERVICE dans tous les pays francophones du Bassin méditerranéen, Maroc, Tunisie, Canada, Vietnam...



lien : consultant-hotellerie.jimdo.com



Mes compétences :

Audit

Client mystère

Coaching

Conseil

Créativité

Education

Enseignement

Enseignement Professionnel

Hôtellerie

Innovation

Prestige